كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 29 مهاجرا فى حريق بمخيم فى البوسنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة البوسنة إن 29 مهاجرا أصيبوا في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، في مخيم للمهاجرين في بلدة فليكا كلادوشا بشمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة علي سيليديديتش إن المصابين نقلوا إلى مستشفيات في فليكا كلادوشا وبلدة بيهاتش المجاورة بعد الحريق الذي شب في مخيم ميرال الذي يستخدم كسكن مؤقت لنحو 500 مهاجر.

وأضاف مخاطبا رويترز، "فرق الإطفاء منتشرة بالموقع وستخمد الحريق قريبا وعندها يمكن بدء التحقيق في الواقعة".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الناس وهم يقفزون من النوافذ مذعورين.

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ودخل نحو 25 ألف شخص من آسيا وشمال أفريقيا إلى البوسنة العام الماضي قادمين من صربيا والجبل الأسود، وفقا للأجهزة الأمنية في البوسنة. كما وصل نحو ستة آلاف هذا العام.

وتم استيعاب نحو 3500 فقط في مراكز مؤقتة، بينما ينام الآلاف في العراء.

ويتركز معظم اللاجئين في بيهاتش وفليكا كلادوشا، حيث تقول السلطات إن الموارد غير كافية.

ولم تشكل البوسنة المنقسمة عرقيا بعد حكومة رغم مرور سبعة أشهر على الانتخابات العامة. وتعمل مؤسسات الدولة المعنية بشؤون الهجرة واللجوء بالقدرة اللازمة فقط لتسيير الأعمال.