كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 انفجارات تهز مصنعا للديناميت وسط روسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 4 أشخاص على الأقل جراء 3 انفجارات هزت اليوم السبت مصنع "كريستان" لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق بإصابة شخصين جراء الانفجارات.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية: "أصيب شخصان بجروح شظية متوسطة الشدة. وتم تدمير مبنى الورشة لتصنيع الديناميت على مساحة 100 متر مربع".

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وأضاف أن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.

من جانبها أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.