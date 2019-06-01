كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الياباني: كوريا الشمالية تشكل تهديداً للعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا السبت، إن "كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديداً للأمن العالمي، وحث المجتمع الدولي على العمل عن كثب لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"

وانتقد إوايا في خطاب ألقاه في قمة أمن آسيا والمعروفة باسم حوار شانغريلا في سنغافورة، إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية قصيرة المدى باعتبارها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع التشديد على أنه يتعين على سلطات الدفاع الحفاظ على الردع ضد كوريا الشمالية، بحسب وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية.

وأضاف "نحتاج إلى تذكير أنفسنا بحقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أنه لم يحدث أي تغيير جوهري في القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

كانت بيونغ يانغ قد اطلقت قذائف بدت وكأنها صواريخ باليستية قصيرة المدى يومي الرابع والتاسع من الشهر الماضي، بعد حوالي شهرين من فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في التوصل إلى اتفاق خلال قمتهما الثانية في أواخر فبراير الماضي.

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وفي أعقاب انهيار الاجتماع في العاصمة الفيتنامية هانوي، توقفت مفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتابع اوايا "الخطر الأكثر إلحاحاً هو أن التصميم الجماعي للمجتمع الدولي يضعف قبل أن تتخذ كوريا الشمالية تدابير ملموسة تجاه نزع السلاح النووي بالكامل".

وأضاف "حان الوقت لبذل جهود متضافرة" للتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إحباط طموح كوريا الشمالية الصاروخي النووي، مشدداً على أهمية "الردع القوي" ضد بيونج يانج.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان في الرابع من الشهر الماضي.