الوداد يوضح للرأي العام تفاصيل”مجزرة” رادس من البيضاء

قرر نادي الوداد الرياضي تنظيم لقاء إعلامي، غداً الأحد، لتسليط الضوء على أبرز مستجدات نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سجل “مهزلة” تتويج الترجي بطلاً على حساب ممثل الكرة الوطنية، بعد توقف طويل لأطوار النهائي الذي لم يكتمل بسبب عطب بـ ” VAR”.

الوداد سيقدم كواليس النهائي الذي عاشه برادس، كما سيتم أيضاً الحديث عن الخطوات المقبلة التي سيتم إتخاذها، بتنسيق مع الجهاز الوصي على كرة القدم بالمغرب، الذي يعقد اجتماعاً بدوره، اليوم السبت، بداية من الساعة الثالثة عصراً.

أما سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد، فقد أكد أن النادي، لن يقبل بما وقع، وسيلجأ لكل المنتظمات الكروية الدولية بما فيها “الفيفا” و “الطاس”.

الناصيري شدد في تصريح إذاعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بأن الوداد سيلجأ للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية من أجل البث في هذا النهائي و “استرجاع حقوق النادي”.

ونفى رئيس الوداد نفيا قاطعا إخبار “الكاف” للناديين بأن تقنية الفيديو غير مشغلة، كما أكد أيضا على أن حمدي لمدب، رئيس الترجي، حاول استفزازه بعد نزوله لأرضية الملعب.