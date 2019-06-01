حملة أمنية.. حجز 415 مركبة تستعمل في استعراضات تحاكي سباقات “الرالي”

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة أمنية على مدى الأيام الأربعة الماضية، لحجز المركبات التي تستعملة في السياقة الاستعراضية، “التي تحاكي بشكل معيب سباقات الرالي Rallye”.

وقالت المديرة في بلاغ صدر صباح اليوم السبت، إن العملية تأتي حرصا على “ضمان التطبيق السليم والحازم لأحكام مدونة السير على الطرق، وصون سلامة مستعملي الطريق من كافة الممارسات الاستعراضية والخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين المتهورين”.

وباشرت فرق شرطة المرور والجولان على الصعيد الوطني، عمليات أمنية مكثفة بغرض رصد هذا النوع من المخالفات المرورية المرتكبة، وزجر مستعملي الطريق الذين يقومون بسياقة مركباتهم في ظروف وبطريقة “من شأنها تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر”، يقول المصدر.

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وأسفرت العمليات الأمنية المنجزة خلال الأربعة أيام المنصرمة، (من 28 إلى 31 ماي)، عن تحرير 415 محضر مخالفة مرورية في حق هذا النوع من السائقين، وضبط 414 مركبة من بينها سيارات خفيفة ودراجات نارية وناقلات ثلاثية العجلات ودراجات رباعية العجلات، وتم إيداع 192 مركبة منها بالمستودعات والمحاجز البلدية”.

واحتفظت مصالح الأمن، في كل من الدار البيضاء وفاس والقنيطرة وسلا، باثنى عشر شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابات العامة المختصة، بهدف إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة.

وقال البلاغ إن الموضوع ن رن الحراسة النظرية، سيخضعون للبحث القضائي، لارتكابهم لسياقة خطيرة مقرونة إما بعدم الامتثال أو إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، أو حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وكذا السياقة في وضعيات غير ملائمة نتيجة استهلاك المخدرات.