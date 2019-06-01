 مازيمبي يساند الوداد ويؤكد:  تحكيم مخيب ودفعنا الثمن غالياً بسبب غاساما

انضم فريديريك كيتينغي، رئيس نادي تي بي مازيمبي الكونغولي، إلى الأصوات التي نددت بالصورة التي ظهر بها التحكيم في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي ومضيفه الترجي الرياضي التونسي، الذي توج بطلاً في مباراة توقفت أطوارها لأزيد من ساعة بسبب عطل بتقنية VAR .

وحسب المسؤول الرياضي الكونغولي، فإن فريقه بدوره دفع الثمن غالياً، بسبب قرارات الحكم غاساما، لصالح نادي الترجي الرياضي التونسي، في لقاءات سابقة.

كيتينغي أوضح في مجموعة من التغريدات التي نشرها عبر حسابه الرسمي على”تويتر”، بعد الفضيحة التي سجلتها مواجهة الطرفين: “أمام كل ما يحدث فرئيس الاتحاد الإفريقي يعيش في سحابة من الدخان، وهو بعيد أن يكون عادلاً”.

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وأعلن أ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، مباشرة بعد تتويج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقد اجتماع مستعجل للمكتب التنفيذي ، لتدارس الأحداث التي سجلتها مواجهة إياب النهائي.

وحسب بلاغ لـ “الكاف”، فإن الرئيس الملغاشي أحمد أحمد، دعا إلى عقد اجتماع مستعجل يوم 4 يونيو (الاثنين المقبل)، خصوصاً وأن مباراة النهائي لم تكتمل، وتوجت الترجي الرياضي التونسي بطلاً بسبب تشبث الوداد باللجوء إلى تقنية فيديو الحكم المساعد VAR، بعد رفض الحكم غاساما لهدف في الشوط الثاني، بسبب عطل في التقنية.

هذا وتوقفت مباراة “الأحمر والأبيض” والترجي الرياضي التونسي لأزيد من ساعة، بعد تشبث لاعبي الوداد باللجوء إلى VAR ، الذي غاب عن لقاء النهائي بسبب مشاكل تقنية لم تٌعرف أسبابها لحدود الآن، قبل أن ينزل كل من رئيس إتحاد تونس، والنادي الترجي الرياضي، وأيضاً رئيس “الكاف” والوداد، إلى أرضية الملعب للتداول بشأن مصير المواجهة، إلا أن توثر الأجواء أبعد الاجتماع إلى إحدى مرافق ملعب رادس الأولمبي.