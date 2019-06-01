كريمة غيث تنفي خبر زواجها السري سابقا

نفت مصادر مقربة من الفنانة كريمة غيث أن تكون أخبار زواجها القديم، صحيحة، مكذبة ما يروجه الحساب الشهير “حمزة مون بيبي”، الذي يكشف دائما أسرارا لا يعرفها الجمهور عن المشاهير.
وأفادت المصادر نفسها لـ”اليوم 24” أن كريمة غيث، نفت لهم في تعقيبها على الموضوع ما روج له “حمزة مون بيبي”، موضحة أن الصورة، والوثائق، التي نشرت تتعلق بخطوبة، علما أنها صرحت سابقا أنها عاشت أربع تجارب خطوبة.
وروج حساب “حمزة مون بيبي” أن غيث تزوجت سابقا، قبل أن ينتهي زواجها بسبب خلافات تمس بسمعتها، حسب رواية الحساب المذكور.
ولم ترد الفنانة المغربية بطريقة مباشرة عن المنشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاهلت الأمر كليا.
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