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كريمة غيث تنفي خبر زواجها السري سابقا

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محمد بوملي 0 تبليغ

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نفت مصادر مقربة من الفنانة كريمة غيث أن تكون أخبار زواجها القديم، صحيحة، مكذبة ما يروجه الحساب الشهير “حمزة مون بيبي”، الذي يكشف دائما أسرارا لا يعرفها الجمهور عن المشاهير.

وأفادت المصادر نفسها لـ”اليوم 24” أن كريمة غيث، نفت لهم في تعقيبها على الموضوع ما روج له “حمزة مون بيبي”، موضحة أن الصورة، والوثائق، التي نشرت تتعلق بخطوبة، علما أنها صرحت سابقا أنها عاشت أربع تجارب خطوبة.

وروج حساب “حمزة مون بيبي” أن غيث تزوجت سابقا، قبل أن ينتهي زواجها بسبب خلافات تمس بسمعتها، حسب رواية الحساب المذكور.

ولم ترد الفنانة المغربية بطريقة مباشرة عن المنشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاهلت الأمر كليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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