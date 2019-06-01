انت الان تتابع تفاصيل خبر قوى التغيير في السودان تصعد اعتصاماتها بفعاليات ثورية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 01:53 مساءً - واصل المعتصمون السودانيون، اليوم السبت، تجمهرهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مجددين مطالبتهم بسلطة مدنية، وذلك على الرغم من إعلان المجلس العسكري نيته فض الاعتصام بحجة تهديده أمن الثورة.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير برنامجها للأسبوع الجاري، الذي تضمّن إعلان التعبئة والدعوة لإقامة صلاة العيد في ساحة الاعتصام، وتنظيم فعاليات للتوعية بالإضراب السياسي والعصيان المدني.

وقالت في بيان صدر عنها، السبت، إنها ستسير مواكب إلى ميادين الاعتصام بالخرطوم وبقية مدن السودان أول أيام العيد.

البيان أشار إلى أن جدول الفعاليات الثورية للأسبوع الأول من يونيو سيكون "نضالاً في طريق تسلم الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية"، وأوضح أن صلاة العيد ستكون في مقر الاعتصام بالخرطوم ومدن البلاد، بمشاركة قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشملت فعاليات المعتصمين مخاطبات وندوات سياسية ومواكب جماهيرية وعملاً دعائياً للإضراب العام والعصيان المدني.

وأدى الخلاف على نسب التمثيل في المجلس السيادي إلى فشل جولات التفاوض التي أجريت قبل أسبوع بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وأمام تعثر المفاوضات نفذت قوى الحرية إضراباً عاماً في يومين، ولوّحت بعصيان مدني.

Advertisements

وبعد فشل جولات التفاوض الأخيرة في الخروج باتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، تغيّرت لهجة المجلس العسكري باتجاه عدم تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة من قبل كل أطياف الشعب السوداني، وتأتي أيضاً في هذا الإطار الاتهامات بتحول مقر الاعتصام إلى وكر للجريمة وخطر على الدولة.

بدورها تتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، في حين يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها بالفترة الانتقالية.

وفي مواجهة الاتهامات التي تستهدف المعتصمين وجه تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- نداء إلى جميع "الثوار" بالالتزام بحدود الاعتصام المعروفة والمحددة منذ السادس من أبريل الماضي.

وناشدهم أيضاً -في بيان- الابتعاد عن مرمى إطلاق رصاص ممن دعاهم "المتفلتين من الأجهزة العسكرية"، وطالبهم بإغلاق مداخل ميدان الاعتصام من جهة شارع النيل منعاً لدخول من وصفهم بالمندسين والمتربصين بالثورة.

وأمس الجمعة، أعلن مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، المتوقفة منذ أسبوع، ستُستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن آلاف السودانيين يعتصمون منذ الشهر الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.