شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار رعدية غزيرة على المكلا ومدن ساحل حضرموت والان مع التفاصيل
رصد بعض المواطنين سقوط أمطار رعدية غزيرة في هذه الأثناء، بمناطق ساحل حضرموت ، تزامنت مع توقعات راصدين جويين في حضرموت.
وأكدوا ن مدينة المكلا، تشهد في هذه الأثناء أمطاراً رعدية غزيرة مع توقعات لتدفق السيول من شعاب والأودية بمناطق غرب المكلا.
وكانت نشرة الطقس قد أشارت إلى توقعات بأمطار غزيرة على بعض المناطق بساحل حضرموت وشبوة والمهرة.
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