شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخرطوم تؤكد استدعاء سفيرها لدى الدوحة للتشاور والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:49 مساءً, 1 يونيو 2019 م المناطق_وكالات أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم أن سفير البلاد في قطر، فتح الرحمن علي محمد، قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور وأنه سيعود إلى الدوحة خلال الساعات القادمة.

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