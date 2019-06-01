العثور على جثة رجل في نهر العشار وسط البصرة

وقال الساري في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة منتفخة لرجل في نهر العشار وسط البصرة"، لافتا الى أن "فريق الإنقاذ العائد إلى الدفاع المدني قوة رتل الطوارئ انتشلت الجثه وسلتها إلى الادلة الجنائية".



وأضاف الساري، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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