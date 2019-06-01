محافظ النجف يوقف العمل بتنفيذ مشروع الكيبل الضوئي في المحافظة

واضاف انه "وجه بتشكيل لجنة تحقيقة مهنية من ذوي الاختصاص حول الادعاءات التي اثيرت مؤخرا بشأن تعرض بعض الشوارع الى الضرر نتيجة مد مسار الكيبل الضوئي"، مطالبا اللجنة بـ"تقديم تقريرها باسرع وقت لاعلان التقرير النهائي".
يذكر أن مشروع الكيبل الضوئي تنفذه شركة الاثير ( زين العراق) والذي انطلقت مراحله في مدينة النجف وكربلاء وبغداد هو بناءا على عقد مبرم بين وزارة الاتصالات (الشركة العامة للاتصالات والبريد) وشركة الأثير (زين العراق) والهدف منه إيصال خدمة الكيبل الضوئي للمحافظات المذكورة وبالتالي إطلاق خدمة 4G لمواكبة التطور الحاصل في خدمة الاتصالات .
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