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وفاة لاعب إسباني بحادث سير

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2019-06-01 | 13:22

وفاة لاعب إسباني بحادث سير

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أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، السبت، بوفاة الإسباني خوان أنطونيو رييس لاعب فريقي آرسنال وأشبيلية السابق، في حادث سير.
توفي اللاعب الدولي الإسباني السابق خوسيه أنطونيو رييس، اليوم السبت، جراء حادث سير.

وقال نادي إشبيلية الذي لعب له رييس سابقاً، في بيان بحسابه على "تويتر": "لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير".


يذكر أن رييس لعب لأندية لأشبيلية ولآرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإسبانيول في إسبانيا، وبنفيكا البرتغالي، فيما كان آخر ناد لعب له هو إكستريمادورا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وعلى المستوى الدولي، خاض رييس 21 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، سجل خلالها 4 أهداف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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