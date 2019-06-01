وفاة لاعب إسباني بحادث سير

2019-06-01 | 13:22
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أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، السبت، بوفاة الإسباني خوان أنطونيو رييس لاعب فريقي آرسنال وأشبيلية السابق، في حادث سير.
وقال نادي إشبيلية الذي لعب له رييس سابقاً، في بيان بحسابه على "تويتر": "لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير".
يذكر أن رييس لعب لأندية لأشبيلية ولآرسنال وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإسبانيول في إسبانيا، وبنفيكا البرتغالي، فيما كان آخر ناد لعب له هو إكستريمادورا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وعلى المستوى الدولي، خاض رييس 21 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، سجل خلالها 4 أهداف.
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