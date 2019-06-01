كاتانيتش يعلن القائمة الرسمية لودية تونس

رياضة 2019-06-01 | 12:52 1,776 مشاهدة Advertisements أعلن مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيش، عن القائمة الرسمية لأسود الرافدين التي ستواجه تونس ودياً خلال الشهر الجاري.

حراسة المرمى: جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح. وضمت القائمة كلاً من:حراسة المرمى: جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح. خط الدفاع: احمد ابراهيم وسعد ناطق وعدي شهاب وميثم جبار وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل وحسام كاظم. خط الوسط: امجد عطوان وحسين علي وجستن ميرام ومحمد قاسم وكرار نبيل ومازن فياض وهمام طارق.



خط الهجوم: مهند علي وعلاء عباس وايمن حسين. خط الهجوم: مهند علي وعلاء عباس وايمن حسين. وستقام المباراة على الاراضي التونسية في السابع من شهر حزيران الجاري.

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