ابو مازن يقدم اعتذارا رسميا لاهل الانبار

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "كل الاحترام والتقدير لأهلنا وعشائرنا وعمقنا الحقيقي في محافظة الانبار مدينة العز والكرامة"، مبينا "اتشرف ان اتعرض لهجمة شرسة من بعض الاخوة رداً على تطرقي بالحديث وفق اطار الدستور وبما يسمح به قانون الاحزاب حول محافظة الانبار".واضاف ان "احدى الفضائيات تبرعت بالتكفل الكامل بتلك الحملة المشئومة مثلما تبرعت سابقاً بمهاجمة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي تحدث بكل شجاعة عن الاهداف الحقيقية للهجوم الذي تعرض له من تلك القناة وقد جنبهُ الله الأذى، وعادت تلك القناة لتقدم رئيس البرلمان بقدرة قادر الى الشعب على انه الزعيم الاوحد".

وتابع "اود ان اقدم اعتزازي واعتذاري لمن لديه رأي وفق الاطار القانوني ووفق منهج قبول الرأي المختلف"، مشيرا الى انه "مادون ذلك سنثبت للجميع ان لا مصلحة لنا سوى العمل من اجل خدمة العراق ومصالح شعبه المظلوم".



وكان النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري الملقب "ابو مازن" قال في تصريحات تلفزيونية، أنه "يبحث عن تغيير حكومة الانبار حتى يتحررون"، مؤكدا أنه "لايمتلك اي مشكلة مع المحافظ ولكنه سينزل الى ساحة الانبار بعد نينوى".

فيما رد رئيس مجلس محافظة الانبار، امس الجمعة، على تصريحات ادلى بها النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري "ابو مازن"، مشددا على أن الانبار ليست للبيع وترفض تقبل "المشاريع الفاسدة".

كما استنكر النائب عادل خميس المحلاوي، تصريحات النائب أحمد الجبوري بشأن الانبار، مطالبا اياه بالكفّ عن إطلاق التصريحات الاستفزازية.

