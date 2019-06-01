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اتحاد الكرة: احمد ياسين يعتذر عن ودية تونس بحجة الاصابة

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2019-06-01 | 12:42

اتحاد الكرة: احمد ياسين يعتذر عن ودية تونس بحجة الاصابة

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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، أن لاعب هاكن السويدي، احمد ياسين، اعتذر عن لعب مباراة تونس الودية "بحجة الاصابة".
وتوج ياسين، امس الاول، مع فريقه هاكن، بلقب كأس السويد بعد فوزه على إيسكيلستونا بثلاثة اهداف دون رد، حيث لعب 90 جقيقة كاملة في المباراة.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه: "بشكل مفاجئ صباح هذا اليوم، ابلغ اللاعب احمد ياسين مدرب المنتخب الوطني كاتاتيش ومدير الفريق باسل كوركيس باعتذاره عن الالتحاق بالمنتخب في تونس بحجة الاصابة رغم استلامه تذكرة السفر وتاكيده الوصول اكثر من مرة".


وستقام المباراة بين اسود الرافدين ونسور قرطاج في السابع من حزيران الجاري على الملاعب التونسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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