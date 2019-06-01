بالفيديو: العامري يدعو الجالية العراقية في لبنان للعودة الطوعية الى العراق‎

وفي هذه المناسبة، شدّد العامري على أهمية تمتين العلاقات بين أبناء الجالية في لبنان ومدّ جسور التواصل والتعاون فيما بينَهم. كما أثنى على تطوّر العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان.
من بغداد إلى بيروت، حضر عدد من الشخصيات العراقية للمشاركة بهذا الافطار الرمضاني وخلق روح التلاقي والتعارف.
واللافت حضور دينيّ مسيحيّ مميّز تأكيداً على أواصر المحبة والتلاحم بين مختلف المذاهب.
وعبّر أبناء الجالية من جانبهم عن امتنانهم وسعادتهم بهذه المأدبة لما تمثله من التفاتة طيبة، كما قدّموا الشكر لسعادة السفير على حسن الضيافة.
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