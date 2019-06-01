زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع استخدمت كمنصات لإطلاق صواريخ باليستية

قال محللون إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زار في الآونة الأخيرة عدة مصانع تحمل أسماء لا تثير الريبة وتبدو مدنية في ظاهرها، لكنها استخدمت أيضاً لبناء منصات إطلاق صواريخ باليستية وأسلحة أخرى.



وتشمل المواقع التي زارها كيم مصنع 8 فبراير للماكينات، الذي استخدم لتشييد منصات إطلاق صواريخ باليستية.

وكان هذا المصنع موقع إطلاق صاروخ هواسونج-14 الباليستي العابر للقارات يوم 28 يوليو/تموز عام 2017 الذي حضره كيم بنفسه.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، تقارير عن كيم وهو يعطي "توجيهات ميدانية" في عدد من المصانع والمدن، دون ذكر موعد تلك الزيارات.

وذكرت الوكالة أن كيم دعا إلى "خطة تحديث أفضل" للمصنع، وتفقد "مجموعة متنوعة من السلع اليومية الضرورية" التي ينتجها.

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وأكد التقرير أنه في الكثير من الحالات تبدو تلك الزيارات مرتبطة بجهود تقليل اعتماد كوريا الشمالية على الهياكل المعدنية المستوردة لمنصات إطلاق الصواريخ.

وأعلن كيم أن قوته النووية "مكتملة" كما أعلن انتهاء اختبارات الصواريخ طويلة المدى والأسلحة النووية، لكنه طالب في الوقت نفسه بمزيد من الأسلحة المستخدمة في العمليات القتالية.

وتعثرت المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي كانت تهدف لإقناع بيونج يانج بالتخلي عن الأسلحة النووية والصواريخ التي في حيازتها.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يشعر بالقلق إزاء بعض الصواريخ الصغيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخراً وأزعجت البعض.

والشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى من داخل بيونج يانج في تصعيد جديد لم تشهده الجزيرة الكورية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وجاءت عملية الإطلاق خلال أسبوع واحد، بعد قيام كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية وإطلاقها العديد من القذائف، التي يعتقد أن واحداً منها على الأقل صاروخ قصير المدى.