جوايدو يطالب مادورو بالاستقالة بعد فشل محادثات النرويج

جدد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، السبت، دعواته المطالبة باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو في أعقاب محادثات لم تفضِ إلى نتيجة في النرويج لإنهاء الأزمة.

ويقود جوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة وتعترف به أكثر من 50 دولة رئيسا انتقاليا بفنزويلا، حملة للإطاحة بالرئيس اليساري مادورو الذي ترزح بلاده تحت أزمة اقتصادية خانقة منذ توليه الرئاسة خلفا لتشافيز في 2013.

ودعا جوايدو، خلال كلمة مقتضبة أمام عدد من المؤيدين في بلدة سابانيتا الصغيرة مسقط رأس الرئيس السابق هوجو تشافيز، إلى "تعبئة أكبر" للمحتجين للتظاهر ضد الحكومة بسبب نقص البنزين والانقطاع المستمر للكهرباء في البلاد.

Advertisements

وقال: "الحل الحقيقي هو، دون شك، أن يتركنا نهائيا ويدعنا نعيش بسلام" في إشارة إلى مادورو.

وتعهد زعيم المعارضة في فنزويلا مؤخرا، بالمضي قدما في الاحتجاجات بالشوارع بعد أن انتهت محادثات مع مسؤولين بالحكومة استضافتها النرويج ولم تحرز تقدما نحو حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ وقت طويل.

وجدد أعضاء وفد المعارضة خلال الاجتماع في أوسلو دعواتهم للرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي وترك الأمور لحكومة انتقالية تنظم انتخابات رئاسية، من أجل إنهاء الأزمة السياسية في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).