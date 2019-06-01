متظاهرون يضرمون النار في سفارة أمريكا بهندوراس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضرم متظاهرون ملثمون النار أمام مدخل السفارة الأمريكية في هندوراس خلال احتجاجات واسعة لليوم الثاني ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

ونزل آلاف الأطباء والمعلمين والطلاب إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالتراجع عن خطط لخصخصة قطاعي الصحة والتعليم.

وأصدرت السفارة الأمريكية بيانا بعد الهجوم حضت فيه الهندوراسيين على عدم القيام "بأعمال عنف"، فيما وجه المتظاهرون أصابع الاتهام في حادثة السفارة إلى "مندسين حكوميين".

وقال المتحدث باسم الشرطة جاير ميزا لوسائل إعلام محلية إنه تم توقيف أحد المشتبه بهم ويبلغ من العمر 23 عاما.

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وأظهر ملف قضائي، الأسبوع الماضي، أن السلطات الأمريكية تجري تحريات بشأن هيرنانديز في إطار تحقيق يتعلق بتهريب مخدرات وغسل أموال له صلة بشقيقه، ولم توجه للرئيس اتهامات في أي جريمة.

ويواجه هيرنانديز معارضة قوية في هندوراس منذ فوزه بفترة ثانية في انتخابات أثارت خلافات شديدة في نهاية 2017 انتقدها بقوة مراقبون دوليون ويقول معارضون إنه سرقها.