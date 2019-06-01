الأمارات.. 3200 أسرة تستفيد من من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي

أكدت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أن 3200 أسرة من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود استفادت من المرحلة الأولى من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي وذلك بأثر رجعي إلى يناير 2019، حيث بلغ عدد الأفراد المستفيدين من البرنامج في الأسر المستفيدة 19248 فردا.

وأطلق برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي مطلع يناير من العام الحالي بهدف تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، عبر دعمها ماليا ومساعدة افرادها القادرين على العمل للاعتماد على أنفسهم من خلال التدريب والتأهيل.

وتتمثل معايير وشروط برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي في أن تكون الأسرة مقدمة الطلب من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وتحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، إضافة إلى أن يكون الدخل الشهري الإجمالي للأسرة أقل من خط الدعم المعتمد.

بدوره قال المهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.. " حرصنا خلال الفترة الماضية على دراسة جميع الطلبات التي استقبلها البرنامج بصورة دقيقة، حيث وفر لنا الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والمصرفية كل المعلومات المتعلقة بالأسر المتقدمة، وبدء صرف الدفعات المالية للأسر المستفيدة قبل نهاية شهر رمضان المبارك لدعم هذه الأسر".

وأضاف " دعم هذه الأسر وتمكين أفرادها القادرين على العمل جزء من رؤية قيادتنا الرشيدة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق استقرارها الاجتماعي واستقلالها المالي".. مشيرا إلى أن البرنامج يواصل استقبال الطلبات للمراحل اللاحقة تسهيلا على المواطنين، ومن أجل الوصول إلى جميع الأسر ذات الدخل المحدود.

ولفت المهندس حمد علي الظاهري إلى الجهد المبذول من قبل جميع موظفي الهيئة القائمين على البرنامج والذين يصل عددهم إلى أكثر من 70 موظفا يعمل كل منهم بجد واجتهاد من أجل تحقيق رؤية البرنامج والهدف الأساسي منه في تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المواطنة، وسد احتياجاتها الأساسية.

وذكر بأنه يتم دراسة جميع الطلبات وفقا لحالة للأسرة وذلك استنادا إلى عدد من المعايير والشروط ومن أهمها معيار خط الدعم المعتمد الذي تم تحديده بناء على عدد من الدراسات المنهجية حول معدل إنفاق الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي.

ويعمل برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى جانب الدعم المالي الذي يقدمه، على تمكين الأفراد، القادرين على العمل، من أجل تسهيل حصولهم على فرص عمل تلاءم إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

ويتم تحديد المستفيدين القادرين على العمل اعتمادا على عدد من العوامل أبرزها العمر والحالة الصحية مما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي.

ويعتبر برنامج الدعم الاجتماعي جزءا من برنامج "غدا 21" التابع لحكومة أبوظبي في محور تنمية المجتمع الذي يهدف إلى الحفاظ على مجتمع قوي ومترابط يحتضن الجميع، ويسمح لهم بالمشاركة في الفرص المتاحة.

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ويهدف برنامج "غدا 21" إلى تسريع النمو الاقتصادي في أبوظبي وجعلها واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة، وتحفيز الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.

وترتكز الخطة التنموية للبرنامج على أربعة محاور رئيسية هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.

وأعرب مواطنون عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة على هذا الدعم المتواصل من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية، وأبرزها برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي الذي أطلق بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وبأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وقالت حمدة سعيد المنصوري " نشكر جهود قيادتنا الرشيدة في توفير الاستقرار والسعادة، فهذا النهج هو نهج متواصل منذ عهد المؤسس والدنا وقائدنا الراحل المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، ونحن نشكر هذا الدعم المالي الذي مكننا من مواجهة الكثير من الأمور التي تقع على كاهلنا".

وتابعت " الحمد لله رب العالمين نحن نعيش في دولة نفخر بقيادتها الحكيمة التي تهتم بالمواطن وبكل شؤونه وتوفر له كل سبل الراحة، حيث أن همها الأول والأخير أن يعيش حياة كريمة وسعيدة وأن تسد جميع احتياجاته له ولأسرته".

وقال المستفيد عبدالله الساعدي " هذا نهج الشيخ زايد طيب الله ثراه، مساعدة الجميع ومد يد العون ونحن في هذا الشهر الكريم ندعو الله عز وجل أن يغمده بواسع رحمته فهو من أسس لهذا النهج الذي تسير عليه اليوم قيادتنا الرشيدة".

وأضاف إن "آلية التقديم للبرنامج بسيطة وميسرة، حيث تقدمت من خلال إحدى مراكز "تم" المعتمدة وتم التواصل معي بعد عدة أسابيع وإبلاغي بأن طلبي استوفى شروط ومعايير البرنامج وبأني وأسرتي سنحصل على الدعم المالي".

وتابع " فرحت كثيرا بهذا الخبر، حيث سيساعدني ذلك على سد احتياجاتي أنا وأسرتي ".

أما المستفيد محمد راشد علي فقال " ندعو الله عز وجل أننا نعيش في كنف هذا الدولة التي تسعى قيادتها دوما وأبدا إلى الحفاظ على الإنسان الإماراتي وسد احتياجاته الأساسية، وتقديم الدعم اللامحدود ليعيش حياة كريمة".