صحفي سعودي عن "الحمدين": تنظيمه غاطس في عشق إيران

قال الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس،اليوم السبت، هناك "أبطال" خارقون للعادة، لا يتكررون إلا في منطقتنا".

وأضاف الخميس في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ينتقد دولة أخرى بأنها ترتهن للأميركان، بينما القاعدة الاميركية والجنود يتسدحون على بعد كيلومترات من منزله".

وتابع:"يطالب تنظيما بأن لا يرتهن لإيران بينما تنظيمه غاطس في عشق إيران"

ومضى"لم يترك بلدا الا وانتقده، وفي بلده صامت صمت القبور".

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وشدد "لكن هل تعني هذه الفضيحة أن تتوقف المساعدات، بالطبع لا. لكن من الأفضل أن تحمى بكل الطرق، وأن تصل لمستحقيها لا لجيوب اللصوص".

ومضى:"أعان الله أهلنا في غزه من لصوص المساعدات، ومن ميليشيا لا يهمها الشعب بل مصالحها... التسجيل المسرب دليل لا يدحض يبين كيف يرى التنظيم الحمساوي غزه وأهلها".

واختتم:"قيل سابقا لا تمنحونهم مالا يسرقونه. أمنحوهم مساعدات عينية، سرقوا معظمها وحتى اللحم لم يسلم بدلوه لأن الغزاويه ما بيستاهلوا".