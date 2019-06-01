جمال الحربي : قمم مكة نجحت في إيصال رسالة حاسمة لطهران

أشاد الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، بقمم مكة الثلاث.

وقال الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "نجحت قمم مكة الثلاث في ايصال رسالة حاسمة لـطهران بأن ارهابها بات مفضوحا أمام العالم أجمع".

وتابع :"وكشف انسحاب الوفد القطري من القمة الاسلامية عن هامشيه نظام الدوحة وارتهان قراره للخارج".

وبين أن قمم مكة الثلاث هدفها الأبرز معرفة الشجاع من المتخاذل والصادق من المنافق فالتاريخ علمنا أن لا خير في من أقبل وقت الطمع وأدبر وقت الفزع".

واختتم:"باختصار : "من لا يجينا والديار مخيفة لا مرحبا به .. والديار أمان".