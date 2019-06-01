رسوم ترامب ضد الصين تدخل حيز التنفيذ

بدأت الولايات المتحدة في تحصيل رسوم جمركية أعلى تبلغ 25% على سلع صينية كثيرة وصلت إلى الموانئ الأمريكية، صباح السبت.

وقبل ذلك القرار بساعات، أعلنت الصين، أمس الجمعة، البدء في تنفيذ قرارها بزيادة رسوم جمركية إضافية بنسبة 20% أو 25% على أكثر من نصف المنتجات الأمريكية المستهدفة والمدرجة في قائمة مستهدفة بقيمة 60 مليار دولار وعددها 5140، في رد انتقامي من بكين على تصعيد واشنطن الحرب التجارية بينهما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الزيادة في الرسوم على قائمة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار في 10 مايو/أيار ولكنه وافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحراً، والتي غادرت الصين قبل هذا الموعد، ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهي 10%.

وفي 15 مايو/أيار حدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي الأول من يونيو/حزيران موعداً نهائياً لهذه السلع التي تصل إلى الولايات المتحدة تبدأ بعدها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تحصيل الرسوم التي تبلغ 25% في الموانئ الأمريكية. وانتهت المهلة الساعة 12.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم السبت.

وتتضمن زيادة التعريفة الجمركية مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات الوسيطة من الصين بما في ذلك خوادم الإنترنت والأثاث والمكانس الكهربائية ومنتجات الإضاءة.

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وكان ترامب قد اتهم الصين بانتهاك اتفاق كان يهدف إلى تسوية الخلاف التجاري عبر النكوص عن التزامات سابقة كانت بكين قد تعهدت بها خلال شهور من المفاوضات.

واتهمت الصين الولايات المتحدة، الجمعة، بـ"الكذب" بشكل متكرر، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب الرسوم الجمركية تحمل "أثراً مدمراً" على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق.

وباتت الصين أكثر تشدداً في الأسابيع الأخيرة، واتهمت واشنطن بالافتقار إلى الصدق، وتعهدت بعدم الرضوخ لمطالب إدارة ترامب. وازدادت لغة خطابها صرامة، خاصة منذ أن وضعت واشنطن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة في قائمة سوداء تحظر على الشركة فعلياً ممارسة الأعمال مع الشركات الأمريكية.

ولم يتحدد موعد لجولة جديدة من المحادثات بين كبار المفاوضين من الجانبين منذ أن وصلت الجولة السابقة إلى طريق مسدود في العاشر من مايو/أيار، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة في الرسوم المفروضة على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، قبل أن يأخذ خطوات نحو فرض رسوم على جميع الواردات الصينية المتبقية.