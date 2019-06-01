شكرا لقرائتكم التعاون الإسلامي: دعم لا محدود لأمن السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدانت منظمة التعاون الإسلامي السبت استهداف ناقلات نفط قبالة دولة الإمارات والهجوم على محطتي ضخ نفطي بالسعودية.

وقالت المنظمة في البيان الختامي لقمتها التي انعقدت بمدينة مكة بالسعودية والصادر في ساعة مبكرة من السبت إنها تدين "الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية".

دعم لا محدود للسعودية

كما أعرب البيان عن التضامن مع السعودية والدعم "اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط".

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إلى ذلك، أدانت المنظمة "الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملا إجراميا يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها وضمان استقرار أمن المنطقة".

يذكر أن قمة منظمة التعاون الإسلامي جاءت عقب قمتين عربية وخليجية استضافتهما السعودية يومي الخميس والجمعة.