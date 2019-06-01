رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي: ترامب يحاول تسييس المخابرات

حذر رئيس لجنة المخابرات ب​مجلس النواب الأميركي​ آدم شيف مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات ​المخابرات الأميركية​ من أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يحاول تسييس المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون الأميركية".

وكان شيف قد انتقد أمس الجمعة، ترامب على منحه "وزير ​العدل​ ​وليام بار​ سلطات شاملة لرفع السرية عن التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما تصفه وزارة العدل بمراجعة لأنشطة مخابرات مرتبطة بحملة انتخابات الرئاسة في عام 2016".

وقال شيف في خطابات أرسلها لرؤساء الوكالات إن "الأوامر التي أصدرها لهم ترامب يوم 23 أيار بالمساعدة في المراجعة التي يجريها بار كانت مسعى من الرئيس ووزير العدل لتسييس مجتمع المخابرات وإنفاذ القانون لنزع الشرعية عن تحقيق وجيه بشأن الرئيس ولمهاجمة أعدائه السياسيين".

وكان المحقق الخاص ​روبرت مولر​ قد أكد يوم الأربعاء أن تحقيقه خلص إلى أن ​روسيا​ تدخلت في ​انتخابات 2016​ الرئاسية لكنه لم يقدم أدلة كافية على وجود تآمر بين حملة ترامب وموسكو.

واتهم ترامب مرارًا مساعدين كبارًا في الأمن القومي ب​التجسس​ على حملته. ونفى مستشارون للرئيس السابق ​باراك أوباما​، الذي كان رئيسًا أثناء الحملة اتهامات ترامب.