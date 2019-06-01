زعيم طالبان الأفغانية يتعهد بمواصلة القتال لحين تحقيق الأهداف

ذكرت وكالة "رويترز" أن "زعيم ​حركة طالبان​ الأفغانية الملا هيبة الله أخونزاده تعهد بمواصلة القتال لحين تحقيق أهداف الحركة، مشيرًا إلى أنها لا تزال غير مستعدة لبدء محادثات مع الحكومة المدعومة من الغرب في ​كابول​".

وأوضحت الوكالة أن "أخونزاده، وفي رسالته السنوية قبيل عطلة ​عيد الفطر​ في الأسبوع المقبل، سعى لطمأنة الأفغان بأن طالبان تريد إنهاء صراع استمر عقودًا وحكومة تمثل جميع الأفغان، لكنه لم يبد أي بادرة على قبول وقف ​إطلاق النار​ أو بدء مفاوضات مباشرة مع ​الحكومة الأفغانية​ التي تعتبرها طالبان غير شرعية".

ولفتت إلى أنه "لم يعط أي مؤشر إلى أن طالبان قد تعلن مجددًا الهدنة التي طبقتها في العام الماضي لمدة ثلاثة أيام طوال عطلة عيد الفطر والتي أفضت لمشاهد غير مسبوقة لاختلاط مقاتلي طالبان وجنود من القوات الحكومية بل وتبادلهم العناق في شوارع كابول، مبينًا أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا صب الماء البارد على جبهات الجهاد الساخنة أو نسيان تضحياتنا على مدى 40 عامًا قبل تحقيق أهدافنا، وأضاف أن “طالبان تريد إنهاء الاحتلال وإنشاء نظام إسلامي”.