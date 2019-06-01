خارجية المكسيك:بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، أنه بدأ مفاوضات مع مسؤولين أميريكيين بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من المنتجات المكسيكية.
ولفت إيبرارد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه تحدث هاتفيا مع جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض ومع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مضيفا أنه على وشك الصعود إلى طائرة ستقله إلى واشنطن لمواصلة المفاوضات.
وأعلن ترامب ، في وقت سابق، أنه سيفرض في العاشر من حزيران رسوما جمركية على المكسيك بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى على الولايات المتحدة، ودعا ترامب نظيره المكسيكي إلى أن "يفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة.
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