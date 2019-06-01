خارجية المكسيك:بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

أكد وزير الخارجية ​المكسيك​ي مارسيلو إيبرارد، أنه بدأ مفاوضات مع مسؤولين أميريكيين بعد أن هدد الرئيس ​دونالد ترامب​ بفرض ​رسوم جمركية​ على واردات من المنتجات المكسيكية.

ولفت إيبرارد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه تحدث هاتفيا مع ​جاريد كوشنر​ مستشار ​البيت الأبيض​ ومع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، مضيفا أنه على وشك الصعود إلى طائرة ستقله إلى ​واشنطن​ لمواصلة المفاوضات.

وأعلن ترامب ، في وقت سابق، أنه سيفرض في العاشر من حزيران رسوما جمركية على المكسيك بسبب تدفق ​المهاجرين​ غير الشرعيين من ​أميركا​ الوسطى على ​الولايات المتحدة​، ودعا ترامب نظيره المكسيكي إلى أن "يفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة ب​الهجرة​.