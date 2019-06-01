المتحدث باسم الكرملين: لا خلاف مع تركيا بخصوص إدلب

أكّد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​ديمتري بيسكوف​ أنه "لا يوجد خلاف في وجهات النظر بين ​روسيا​ و​تركيا​، بخصوص التوصل إلى حل في إدلب السورية"، مشيرًا إلى أن "لابد من التوصل لوقف ​إطلاق النار​ في المنطقة، لابد من توقف الهجمات على مناطق وجود الجنود الروس بما فيها حميميم وإدلب".

وبخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" مع تركيا، لفت بيسكوف إلى أن "هذا الاتفاق سارٍ بالتأكيد، وهو في مرحلة التنفيذ، وأكدت تركيا عدة مرات التزامها بالاتفاق".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد أكّد في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الخميس، أنه لابد من تطبيق وقف إطلاق نار في إدلب، ومن ثم العودة للتركيز على الحل السياسي.