أكّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه "لا يوجد خلاف في وجهات النظر بين روسيا وتركيا، بخصوص التوصل إلى حل في إدلب السورية"، مشيرًا إلى أن "لابد من التوصل لوقف إطلاق النار في المنطقة، لابد من توقف الهجمات على مناطق وجود الجنود الروس بما فيها حميميم وإدلب".
وبخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" مع تركيا، لفت بيسكوف إلى أن "هذا الاتفاق سارٍ بالتأكيد، وهو في مرحلة التنفيذ، وأكدت تركيا عدة مرات التزامها بالاتفاق".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكّد في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، أنه لابد من تطبيق وقف إطلاق نار في إدلب، ومن ثم العودة للتركيز على الحل السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الكرملين: لا خلاف مع تركيا بخصوص إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.