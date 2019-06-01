بطريرك صربيا بدأ زيارته الى دمشق بزيارة الكنيسة المريمية في باب شرقي

بدأ بطريرك ​صربيا​ إيريناوس على رأس وفد كنسي كبير جولته في العاصمة السورية دمشق بزيارة الكنيسة المريمية في ​باب شرقي​ وكان في استقباله المطارنة وحشود كبيرة من الاهالي، وسيرفع قداس شكر لوصول البطريرك على ان يلتقي بطريرك ​انطاكيا​ وسائر المشرف للروم ​الارثوذكس​ ​يوحنا اليازجي​.

ومن الرتقب ان يلتقي الرئيس السوري ​بشار الأسد​ اضافة إلى قيامه بجولة في أحياء دمشق القديمة التي تضم كنائس ورموزا دينية تعود إلى زمن ​المسيحية​ الأولى كمنزل وكنيسة القديس "حنانيا الدمشقي"، وأبواب دمشق ومنها بوابة القديس "بولس الرسول"، وحجه الى عدة كنائس تحتضنها المدينة القديمة، والجامع الأموي الذي يحتضن قبر ​القديس يوحنا المعمدان​ "النبي يحيى" منذ نحو ألفي عام.

وسوف يقيم في الكنائس التي يحج فيا قداديس وصلوات مشتركة برفقة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق البطريرك يوحنا العاشر وعدد من المطارنة ورؤساء الأساقفة في ​سوريا​ اضافة الى اجتماعه مع غبطة البطريرك ​يوسف العبسي​ بطريرك ​الروم الملكيين الكاثوليك​، وصاحب القداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك السريان الأورثوذوكس.

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وفي قائمة مناطق الحج التي سيقصدها ايضا دير تقلا في ​معلولا​ كما سيشارك في إقامة صلوات شكر في دير صيدنايا، ثم سيزور السفارة الصربية في دمشق قبل انطلاقه في جولة بمحافظات سورية مختلفة، ليشارك في صلوات وقداديس بدير القديسة بلمانا بمحافظة طرطوس كما سيمر بعدة قرى بـ "​وادي النصارى​" ب​ريف حمص​ وصولا إلى ​دير مار جرجس​ الحميراء البطريركي وتنتهي زيارته بمشاركته بإقامة قداس وداع الفصح قبل مغادرته ​الأراضي السورية​ متوجها إلى دير البلمند في ​لبنان​.

بدأ في هذه الأثناء قداس صلاة الشكر بوصول بطريرك صربيا ايريناوس في كنيسة المريمية في دمشق يحضور البطاركة والمطارنة وحشود من المؤمنين.