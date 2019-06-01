وصول عدد من الحافلات على متنها دفعة من النازحين إلى معبر جديدة يابوس

أفادت وكالة "سانا السورية وصول عدد من الحافلات على متنها دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى معبر ​جديدة يابوس​ ب​ريف دمشق​، قادمين من ​لبنان​ تمهيداً لنقلهم إلى مناطقهم المحررة.

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