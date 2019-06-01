وول ستريت جورنال: تأجيل عقوبات أميركية جديدة ضد إيران

علمت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية من مصادر مطلعة أن "​الحكومة الأميركية​ قررت تأجيل فرض عقوبات جديدة شديدة على الصناعة البتروكيماوية في ​إيران​.

وكانت ​وزارة المالية​ الأميركية قد خططت لفرض عقوبات جديدة على إيران أواسط أيار.

وذكرت الصحيفة أن "​الولايات المتحدة​ كانت قد وضعت قيودًا على الصناعة البتروكيماوية الإيرانية منها ما يحظر ابتياع بعض منتجاتها. ومن المفروض أن تحظر العقوبات الجديدة التعامل مع شركات إيرانية محددة من شركات الصناعة البتروكيماوية.

وتجدر الإشارة إلى أن "المزيد من التوتر شاب العلاقات الإيرانية الأميركية في الشهر الأخير. وأعلنت ​واشنطن​ أن الهدف من فرض عقوباتها على إيران تغيير سلوك ​طهران​ في المنطقة.