جنبلاط: الموازنة ولدت شبه ميتة وكفانا وعود سيدر الرنانة والفارغة

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " وقف التفاهمات الجيوكهربائية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس ميشال عون هي التي اوصلت البلاد الى هذا الخطاب الاسستكباري والى هذا الاحتقان والى تحنيط ودفن الطائف. اما ​الموازنة​ فانها ولدت شبه ميتة وكفانا وعود سيدر الرنانة والفارغة والغير منتجة امام غياب الهيئة الناظمة في ​قطاع الكهرباء​".

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