ميقاتي في ذكرى كرامي: نفتقد قامة عملت على وحدة لبنان

أشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في ذكرى اغتيال رشيد كرامي نفتقد قامة عملت على وحدة ​لبنان​ وصون العيش الواحد فيه ومنع التحريض والإنقسام. كما نستذكر رجالات الدولة، الذين قدموا المصلحة الوطنية على اية مصالح خاصة او فئوية، ولا ننسى ما كان يحمل ل​طرابلس​ في قلبه وما تكنه له إلى يومنا. رحمه الله".

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