باسيل: نستذكر رشيد كرامي بزمن اكثر ما نحتاج فيه الى منطق الدولة

أشار وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏نستحضر في ذكرى اغتيال ​رشيد كرامي​ مبادىء رجل الدولة في زمن اكثر ما نحتاج فيه الى منطق الدولة في مواجهة عقلية الميليشيا المتحكمة بالدولة".

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