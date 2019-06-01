سعد الحريري غادر مدينة جدة

غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مدينة جدة قبل ظهر اليوم بعد مشاركته في القمة العربية الطارئة والقمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة.
وكان في وداعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، سفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة ومندوب عن المراسيم الملكية.
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