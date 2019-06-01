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سعد الحريري غادر مدينة جدة

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غادر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مدينة جدة قبل ظهر اليوم بعد مشاركته في ​القمة العربية​ الطارئة و​القمة الاسلامية​ الرابعة عشرة ل​منظمة التعاون الإسلامي​ التي عقدت في ​مكة المكرمة​.

وكان في وداعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي السفير السعودي في ​لبنان​ وليد بخاري، سفير لبنان لدى ​​ ​فوزي كبارة​ ومندوب عن المراسيم الملكية.

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