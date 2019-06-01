عبدالرحيم مراد : القدس هي قضيتنا المقدسة ولن تكون سلعة في اسواق

أكد النائب ​عبدالرحيم مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​القدس​ هي قضيتنا المقدسة ولن تكون سلعة في اسواق المقايضة لأن مهرها عمر من التضحيات وبحر من دماء الشهداء وصلابة ارادة المقاومين من ابنائها وكل الشرفاء . ‏القدس عربية عربية عربية .

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