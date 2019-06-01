نقيب وسطاء التأمين: تفاهم مار مخايل ثابت رغم الخضات

دعا نقيب وسطاء ​التأمين​ في ​لبنان​ ​ايلي حنا​ فعاليات منطقتي ​القماطية​ وكيفون الى مأدبة افطار، حضره مسؤول المنطقة الثانية في ​حركة أمل​ الحاج عماد غملوش ومسؤول القطاع الثامن ب​حزب الله​ الحاج بلال داغر ومجلس و هيئة ​قضاء عاليه​ في ​التيار الوطني الحر​ النقيب ايلي حنا.

وشدد حنا في كلمته على اهمية العيش المشترك بين أبناء الجبل وخاصةً في منطقة عاليه، مؤكدا ان تفاهم ​مار مخايل​ ثابت رغم الخضات وان الحزبين متفقان على ضرورة النهوض بالدولة و ​مكافحة الفساد​.

بدروره أوضح الحاج أن "هذا التفاهم حمى لبنان من فتن كثيرة وقال اليوم الوضع مع هذا العهد الذي وصفه الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ بالصخرة نحن موعودون بالخير خصوصا مع تحقيق ​الموازنة​ وبتضافر كل الجهود سنتمكن من اجتياز هذا ​الوضع الاقتصادي​ الصعب".