نقيب وسطاء التأمين: تفاهم مار مخايل ثابت رغم الخضات

دعا نقيب وسطاء التأمين في لبنان ايلي حنا فعاليات منطقتي القماطية وكيفون الى مأدبة افطار، حضره مسؤول المنطقة الثانية في حركة أمل الحاج عماد غملوش ومسؤول القطاع الثامن بحزب الله الحاج بلال داغر ومجلس و هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر النقيب ايلي حنا.
وشدد حنا في كلمته على اهمية العيش المشترك بين أبناء الجبل وخاصةً في منطقة عاليه، مؤكدا ان تفاهم مار مخايل ثابت رغم الخضات وان الحزبين متفقان على ضرورة النهوض بالدولة و مكافحة الفساد.
بدروره أوضح الحاج أن "هذا التفاهم حمى لبنان من فتن كثيرة وقال اليوم الوضع مع هذا العهد الذي وصفه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالصخرة نحن موعودون بالخير خصوصا مع تحقيق الموازنة وبتضافر كل الجهود سنتمكن من اجتياز هذا الوضع الاقتصادي الصعب".
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