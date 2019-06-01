لفتت سفارة ​لبنان​ في ​مدريد​ في بيان الى أن " بعض ​وسائل الاعلام​، نشرت خبراً لا صحة له على هامش الزيارة الرسمية لوزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​"، نافية أن تكون قد انفقت أي مبلغ لحضور باسيل مباراة ​كرة القدم​ في ختام زيارته ل​إسبانيا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة لبنان في مدريد: لم ننفق أي مبلغ لحضور باسيل مباراة كرة قدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.