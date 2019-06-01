أكد النائب النائب محمد كبارة في ذكرى اغتيال رئي سالحكومة الراحل رشيد كرامي انه "لا تمر ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي من دون أن نستذكر تلك اللحظات الأليمة من أول حزيران عندما كانت المؤامرة تستهدف وحدة لبنان التي كان رشيد كرامي حريصاً عليها، فكان شهيد وحدة لبنان.
ان السنوات التي تلت جريمة الاغتيال أثبتت أن الهدف من تغييب رشيد كرامي كان ضرب وحدة لبنان، لكن دماء الرئيس الشهيد بقيت رمزاً للوحدة. في هذه الذكرى نعود الى تلك القيم التي ارساها رشيد كرامي، ونؤكد انها ستبقى منارة لوحدتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر كبارة في ذكرى كرامي: سقط هدف الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.