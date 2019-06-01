كبارة في ذكرى كرامي: سقط هدف الجريمة

أكد النائب النائب ​محمد كبارة​ في ذكرى اغتيال رئي سالحكومة الراحل ​رشيد كرامي​ انه "لا تمر ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي من دون أن نستذكر تلك اللحظات الأليمة من أول حزيران عندما كانت المؤامرة تستهدف وحدة لبنان التي كان رشيد كرامي حريصاً عليها، فكان شهيد وحدة لبنان.

ان السنوات التي تلت جريمة الاغتيال أثبتت أن الهدف من تغييب رشيد كرامي كان ضرب وحدة لبنان، لكن دماء الرئيس الشهيد بقيت رمزاً للوحدة. في هذه الذكرى نعود الى تلك القيم التي ارساها رشيد كرامي، ونؤكد انها ستبقى منارة لوحدتنا".