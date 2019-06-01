النشرة: وصول عدد من مفتشي شركة الكهرباء والقوى الامنية الى صور

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أنه في إطار جولة وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ على المناطق اللبنانية ضمن حملة إزالة التعديات على اشلبكة الكهربائية، وصل عدد كبير من مفتشي شركة ​الكهرباء​ وعدد كبير من ​القوى الأمنية​ الى ​مدينة صور​، على أن تصل لاحقا بستاني الى المدنية وستقوم بجولة على أماكن التعليق في برج رحال والحوش.

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