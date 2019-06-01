أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 22/5/2019 اشتبهت دورية من وحدة الشرطة القضائية بسيارة على متنها ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المخدرات في محلّة الصياد - الحازمية. وأثناء مطاردة السيّارة، بادر أحد ركّابها إلى إطلاق النار بإتجاه العناصر، ما اضطرهم إلى الرد بالمثل على مصدر النيران، الأمر الذي أدّى إلى إصابة إثنين من المشبه بهم (إصابتهم طفيفة)، فيما تمكن الثالث –وبحوزته مسدس حربي- من الفرار إلى جهةٍ مجهولة ليتوارى عن الأنظار"، مشيرة الى أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية – خلال أقلّ من 48 ساعة - من تحديد مكان اختبائه في محلّة بحمدون".
وأوضحت أنه "بتاريخ 24/5/2019 وبعد عملية رصد دقيقة، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بنصب كمين محكم، حيث تم توقيفه، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1996، سوري) والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مطاردة 3 مروجين وتوقيفهم في محلتي الحازمية وبحمدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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