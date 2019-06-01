قوى الأمن: مطاردة 3 مروجين وتوقيفهم في محلتي الحازمية وبحمدون

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 22/5/2019 اشتبهت دورية من وحدة ​الشرطة القضائية​ ب​سيارة​ على متنها ثلاثة أشخاص يقومون بترويج ​المخدرات​ في محلّة ​الصياد​ - ​الحازمية​. وأثناء مطاردة السيّارة، بادر أحد ركّابها إلى ​إطلاق النار​ بإتجاه العناصر، ما اضطرهم إلى الرد بالمثل على مصدر النيران، الأمر الذي أدّى إلى إصابة إثنين من المشبه بهم (إصابتهم طفيفة)، فيما تمكن الثالث –وبحوزته مسدس حربي- من الفرار إلى جهةٍ مجهولة ليتوارى عن الأنظار"، مشيرة الى أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية – خلال أقلّ من 48 ساعة - من تحديد مكان اختبائه في محلّة ​بحمدون​".

وأوضحت أنه "بتاريخ 24/5/2019 وبعد عملية رصد دقيقة، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بنصب كمين محكم، حيث تم توقيفه، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1996، سوري) والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".