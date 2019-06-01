حزب الله أقام إحتفالا رمزيا بمناسبة يوم القدس العالمي في تلة الحمامص

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن ​حزب الله​ أقام بمناسبة يوم ​القدس​ العالمي إحتفالا رمزيا في تلة الحمامص بخراج بلدة ​الخيام​ في قضاء مرجعيون، مقابل ​مستعمرة المطلة​، تم خلاله رفع راية ​فلسطين​ وأعلام حزب الله إحياء للمناسبة، وذلك بحضور مسؤول الحزب في قطاع الخيام فايز علويه والشيخ جهاد السعدي عن ​تجمع العلماء المسلمين​، وحشد من أبناء وفعاليات المنطقة السياسية والحزبية والدينية.

وأكد الشيخ السعدي أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وستتحرر على أيدي المجاهدين، موجها تحية الى ​الشعب الفلسطيني​ ولإيران.