حزب الله أقام إحتفالا رمزيا بمناسبة يوم القدس العالمي في تلة الحمامص

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن حزب الله أقام بمناسبة يوم القدس العالمي إحتفالا رمزيا في تلة الحمامص بخراج بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، مقابل مستعمرة المطلة، تم خلاله رفع راية فلسطين وأعلام حزب الله إحياء للمناسبة، وذلك بحضور مسؤول الحزب في قطاع الخيام فايز علويه والشيخ جهاد السعدي عن تجمع العلماء المسلمين، وحشد من أبناء وفعاليات المنطقة السياسية والحزبية والدينية.
وأكد الشيخ السعدي أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وستتحرر على أيدي المجاهدين، موجها تحية الى الشعب الفلسطيني ولإيران.
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