زعيم طالبان يستبعد إعلان وقف إطلاق نار قريبًا

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كابول: استبعد زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده السبت إعلان وقف إطلاق نار قريبًا في افغانستان رغم تأكيده أن "أبواب الحوار" مع الولايات المتحدة تبقى مفتوحة.

تأتي الرسائل النادرة من زعيم طالبان، بعدما انتهت جولة سادسة من المحادثات بقيادة الولايات المتحدة في الشهر الماضي في قطر بدون إحراز تقدم كبير وسط استمرار أعمال العنف في افغانستان.

قال أخوند زاده في رسالة قبل حلول عيد الفطر إن "أبواب الحوار والمفاوضات تبقى مفتوحة، وفريق التفاوض (لطالبان) ملتزم بمفاوضات مع الجانب الأميركي في الوقت الراهن".

وكان الرئيس الافغاني أشرف غني اقترح وقفًا لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد عند بدء شهر رمضان، لكن طالبان رفضت العرض.

وفي السنة الماضية، التزمت طالبان بوقف إطلاق نار لثلاثة أيام، وكان الكثير من الأفغان يعقلون آمالهم على هدنة أخرى في هذه السنة، بعدما سئموا الحرب والعنف المستمر منذ عقود.

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لكن زعيم طالبان قال "يجب ألا يتوقع أحد منا تهدئة على جبهات الجهاد أو نسيان 40 عامًا من التضحيات قبل الوصول إلى أهدافنا".

وفي إشارة إلى استياء الأفغان من النزاع المستمر في البلاد، استأنفت مجموعة من المتظاهرين مسيرة سلام كانت نظمت خلال السنة الماضية، وجابت أنحاء أفغانستان، وصولًا إلى العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم حركة السلام هذه باسم الله وتاندوست لوكالة فرانس برس السبت إن نحو 30 شخصًا بدأوا المسيرة في وقت متأخر الخميس، واتجهوا من لشكر قاه إلى موسى قلعة في ولاية هلمند، معقل طالبان. أضاف "سنسير 150 كلم، وهذه أول مسيرة سلام خلال رمضان. كلنا صائمون".

تابع إن المجموعة تهدف إلى التعبير لطالبان عن معاناة الأفغان. وقال "رغم أنه يجري ترهيبنا بتهديدات بالقتل، لا نبالي بذلك".

وكان رئيس أفغانستان السابق حميد كرزاي أفاد الجمعة عن طريق الخطأ أنّ حركة طالبان أعلنت وقفًا جديدًا لإطلاق النار بعدما استمع إلى رسالة قديمة كان المتمردون نشروها في السنة الماضية.