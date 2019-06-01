الجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر فادحة في الضالع

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لعناصر من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

وقالت مصادر طبية إن المستشفى استقبل جثث 5 قتلى و20 جريحا سقطوا في جبهات القتال في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، حيث تتواصل المعارك بين القوات المشتركة والحزام الأمني مع المتمردين الحوثيين.

وذكرت مصادر ميدانية أن حدة المواجهات بين الطرفين تصاعدت في جبهات قعطبة "باب غلق" والجبهة الغربية "شخب"، بعد سيطرة القوات المشتركة على عدد من المواقع بمنطقة شخب، ووصولها إلى أطراف منطقة الفاخر على الحدود بين الضالع وإب.

وشن المتمردون الحوثيون قصفا عشوائيا بالمدفعية على قريتي شخب والقفلة غرب مديرية قعطبة، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح.

كما قتلت امرأة وسط قرية لكمة الدوكي بمنطقة حُجر غربي الضالع برصاص قناص حوثي، عقب عودتها لتفقد منزلها وأخذ بعض الأشياء منه بعدما نزحت منه إلى القرى المجاورة بسبب تصاعد القصف العشوائي للحوثيين.

وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين منذ مطلع شهر أبريل الماضي، إثر قصف واستهداف ميليشيات الحوثي للقرى السكنية والمواطنين غربي وشمالي الضالع.