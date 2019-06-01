شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بالإبقاء على المعلمين الفائزين بمسابقة العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة بشأن المعلمين اللذين تم التعاقد معهم منذ شهرين بمسابقة العقود المؤقتة لحل أزمة عجز المعلمين فى الكثير من المدارس.

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وأوضح الصافى، أنه ترددت فى الآونة الأخيرة أخبار بشأن فسخ الوزارة فسخ التعاقد مع هؤلاء المعلمين، على أن يتقدموا من جديد فى مستهل العام الدراسى المقبل، خاصة فى ظل استمرار أزمة عجز المعلمين فى الوقت الذى تسعى فى الدولة بكامل مؤسساتها لتطوير منظومة التعليم وأولى هذه الخطوات هى تحقيق الاستقرار النفسى للمعلم والتغلب على أزمة العجز، خاصة وأن المعلم يعد حجر الزاوية فى عملية التطوير المستهدفة.

وأشار عضو مجلس النواب، أن فسخ التعاقد وإجراء مسابقة جديدة لاختيار أشخاص جدد يكلف ميزانية الدولة الكثير من المبالغ بالإضافة إلى أن المعلمين الذين نجحوا فى المسابقة وعملوا ولو لمدة شهرين اكتسبوا خبرات يجب الحفاظ عليها وتنميتها وعدم الاستغناء عنهم، لافتا إلى أنهم يعلمون جيدا أن هذه العقود مؤقتة، مطالبا بالإبقاء عليهم وإن كان هذا العدد لا يكفى لسد العجز على الوزارة ان تستكمل العدد المطلوب ولكن لا تستغنى عن هؤلاء.