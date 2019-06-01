شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة العبد: البرلمان يتابع جهود المؤسسات الدينية لتجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله.

وأضاف "العبد"، فى تصريح له، أن الأزهر والمؤسسات الدينية يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، واللجنة الدينية بالبرلمان تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها.

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وأشار الدكتور أسامة العبد، إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.