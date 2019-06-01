وكالة فلسطينية: مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام أحد أبواب الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس - (د ب أ):

أدت مجموعة من المستوطنين اليهود اليوم السبت صلوات "تلمودية استفزازية" وعلنية أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الغوانمة ، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطينية .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن "عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود الاحتلال وفرت للمستوطنين الحراسة والحماية خلال أدائهم شعائرهم وطقوسهم التلمودية".

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على صعيد آخر، وزّع نشطاء فلسطينيون الليلة الماضية دعوات في المسجد الأقصى المبارك "للتعامل مع اقتحام 28 رمضان".

وحسب الوكالة، حثت الدعوة، التي وزعها الحراك الشبابي المقدسي، المصلين على مواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى حتى يوم غدٍ الأحد 28 رمضان نصرة له، وتلبية لندائه في وجه دعوات اقتحام المستوطنين فيما يسمونه "يوم القدس" بالتقويم العبري.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى صبيحة يوم غد الأحد، تزامنا مع ما أسمته "يوم القدس" وهو الذي يتعلق باحتلال ما تبقى من مدينة القدس وتوحيد المدينة تحت سيادة الاحتلال.