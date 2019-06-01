البرازيل تسحب دعوتها لاعتماد سفيرة زعيم المعارضة الفنزويلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس - أ ش أ

سحبت البرازيل دعوتها لتقديم أوراق الاعتماد الدبلوماسي لسفيرة زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو.

وقالت مبعوثة زعيم المعارضة الفنزويلي ماريا تريزا بيلاندريا -وفقا لراديو (مونت كارلو) اليوم السبت- "إن البرازيل سحبت دعوة لها لتقديم أوراق اعتمادها الدبلوماسي".. وفي المقابل، ذكرت الحكومة في برازيليا أنها ستقرر في وقت لاحق ما إذا كانت ستقبلها أم لا.

كانت الحكومة البرازيلية قد دعت بيلاندريا إلى تقديم أوراق اعتمادها في قصر الرئاسة مع سفراء من دول أخرى يوم الثلاثاء المقبل ولكن الحكومة غيرت رأيها.

يشار إلى أن فنزويلا تتعرض لأزمة سياسية، وذلك بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه كرئيس مؤقت للبلاد، وأنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدلا من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تمهيدا للانتخابات، إلا أن مادورو يصر على التمسك بالسلطة.