حملة أمنية تضبط 257 هاربًا من أحكام في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم، 257 محكوما عليهم، و9 جنايات خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطيرة والتشكيلات العصابية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 257 محكومًا عليهم باجمالي 5857 أحكام منفذة " 781 حكمًا جزئيًا و139حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4815 جنيه غرامات، وتحرير113 مخالفة.

كما جري ضبط 15 قضية مرافق وهم، 6 بائع متجول، 7 ازاله فورية، 21 اشغال طريق، 2 إزالة فرش مؤقت.